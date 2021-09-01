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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يصدر قرار بتكليف مديرا جديدا لمكتب الصحة العامة والسكان بمديرية ساه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021
الخليج 365 - سيئون
أصدر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري، الثلاثاء، قرارا إداريا بشأن تكليف مديرا لمكتب الصحة العامة والسكان بمديرية ساه.
وقضى القرار رقم (52) لسنة 2021م بتكليف الأخ ناصر سعيد العبد بن منيف الجابري مديرا لمكتب الصحة العامة والسكان بمديرية ساه.
وجاء القرار بناء على ترشيح مدير عام مديرية ساه رئيس المجلس المحلي الشيخ مبارك عبدالله بن عبودان الجابري للمذكور أعلاه خلفا للمدير السابق الأخ سليمان محمد باغوزة