الكثيري يصدر قرار بتكليف مديرا جديدا لمكتب الصحة العامة والسكان بمديرية ساه

وجاء القرار بناء على ترشيح مدير عام مديرية ساه رئيس المجلس المحلي الشيخ مبارك عبدالله بن عبودان الجابري للمذكور أعلاه خلفا للمدير السابق الأخ سليمان محمد باغوزة

أصدر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري، الثلاثاء، قرارا إداريا بشأن تكليف مديرا لمكتب الصحة العامة والسكان بمديرية ساه.

امير السيد

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