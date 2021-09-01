شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع خزانات مياه ودورات مياه متنقلة لـ 600 اسرة نازحة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، اليوم، المرحلة الثانية من توزيع خزانات مياه ودورات مياه متنقلة، للنازحين، مقدمة من منظمة الامم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة، بمديريات (مأرب، الوادي، الجوبة، وصرواح ).



وخلال التدشين، أشار الوكيل الباكري، إلى أن هذه المساعدة ستخفف من معاناة الاسر النازحة، وتمكنها من التغلب على ظروف النزوح بسبب تهجير مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران لها.

ولفت الباكري، الى ان محافظة مأرب، استقبلت حتى الان اكبر عددا من النازحين في الجمهورية وبنسبة تجاوزت 65 في المائة بحسب التقارير الاممية، ومازالت تستقبل يوميا اعدادا جديدة من النازحين..داعيا المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني إلى تكثيف جهودها ورفع مستوی تدخلاتها لتغطية الاحتياجات الملحة للنازحين الذين يتوزعون في 148 مخيما وتجمعا للنازحين.