نائب الرئيس يعزي في وفاة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر رياض محفوظ شرف.



وأشار نائب الرئيس في البرقية التي بعثها لأسرة وذوي الفقيد، إلى مناقبه وأدواره الوطنية وإسهاماته في القطاع الإعلامي، ومسيرته المهنية التي تحلى بها طوال مشوار حياته الحافلة بالعطاء.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وزملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.