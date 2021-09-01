رئيس الوزراء يعزي في وفاة القائم بأعمال رئيس مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر، رياض محفوظ شرف، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء المهني والوطني.



ونوه رئيس الوزراء، في برقية عزاء وجهها الى أسرة وأبناء وأشقاء الفقيد، بجهوده وادوار الصحفي رياض محفوظ خلال مشواره المهني، واسهاماته الكبيرة.. مشيرا الى أن اليمن والوسط الصحفي خسرت برحيله إداري محنك وصحفي مخضرم قاد مؤسسة 14 أكتوبر في ظروف استثنائية، وكانت له بصمات في مسيرته المهنية الحافلة.

وعبر رئيس الوزراء، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد والوسط الصحفي والاعلامي بهذا المصاب الجلل.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اهله وذويه وجميع زملائه ومحبيه الصبر والسلوان.