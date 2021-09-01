رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة القائم بأعمال رئيس مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى إسرة وأولاد الفقيد رياض محفوظ شرف القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والانجاز في خدمة الوطن.



وأشاد الدكتور بن دغر، بمناقب الفقيد الوطنية واسهاماته في مجال الصحافة والاعلام مراسلًا لأكثر من وسيلة إعلامية، وكاتباً مبدعاً للمقالة والإداري المتميز..مشيراً الى انه بوفاته خسر الوطن أحد أبنائه في بلاط صاحبة الجلالة، وأحد كوادرها الوطنية والإعلامية وكفاءاتها الصحفية.

وعبر رئيس مجلس الشورى، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.