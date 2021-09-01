الجيش والمقاومة يكبدان المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الارواح والعتاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كبد ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم، المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا، خسائر كبيرة في الارواح والعتاد في جبهة رحبة.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن المعارك التي خاضها أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".

وأضاف المصدر" أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات وآليات المليشيا في محيط الجبهة وكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

ويخوض أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لليوم الرابع على التوالي، على امتداد جبهات القتال جنوب غرب محافظة مارب.