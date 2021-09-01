اجتماع يمني - خليجي للتحضير للإجتماع الوزاري المشترك في 16 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعاً ضم وكلاء وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واليمن عبر تقنية الاتصال المرئي، للتحضير للاجتماع الوزاري الخليجي اليمني المشترك في 16 سبتمبر القادم، بمشاركة وفد بلادنا برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش.



واستعرض الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة خارجية مملكة البحرين الشقيقة، الدكتور عبدالله آل خليفة، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز العويشق، تطورات الاوضاع السياسية والانسانية والاقتصادية التي تعيشها اليمن، وسبل ايجاد الحلول المناسبة للخروج من هذه المشاكل التي سببتها المليشيا الحوثية الارهابية وتقديم اوجه الدعم الخليجي لتخفيف المعاناة الانسانية وانتشال الاقتصاد اليمني المتدهور.

واكد وكيل وزارة الخارجية الدكتور منصور بجاش، على أهمية الاجتماع المشترك، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحادة بسبب التضخم في اسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، اضافة الى الاجراءات الاقتصادية التي فرضتها المليشيا الحوثية الانقلابية في مناطق سيطرتها والتي ساهمت في مضاعفة الازمة الإنسانية.

ودعا وكيل وزارة الخارجية، الى حشد امكانيات دول المجلس لمساعدة الحكومة اليمنية، للقيام بواجباتها من خلال تبني مجلس التعاون الدعوة للدول الاعضاء فيه، لعقد مؤتمر طارئ لدعم برنامج الحكومة اقتصادياً والاستفادة من الخبرات الخليجية في بناء واصلاح مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية، والمساهمة الفاعلة من قبل الاشقاء في مجلس التعاون لتحقيق الامن والاستقرار الاقتصادي واعادة الاعمار في اليمن وتلبية احتياجاته.

كما دعا الوكيل بجاش، الى بذل مزيداً من الجهود في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بما يساهم في عودة الحكومة اليمنية الى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة اعمالها بحرية تامة ودون أي معوقات وتلبية احتياجات الشعب اليمني بما يساهم في توحيد الصفوف لمواجهة المليشيات الانقلابية والمشروع الايراني التخريبي.

وتطرق وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الى الوضع البيئي الخطير لخزان النفط العائم صافر في البحر الأحمر..مطالباً بالضغط من اجل صيانه الخزان وافراغ النفط منه، لمنع ما يهدد أمن الملاحة العالمية في البحر الاحمر.

فيما دعت الأمانة العامة لمجلس التعاون، للاطلاع على تقارير الانتهاكات الانسانية التي تقوم بها المليشيا الحوثية على الشعب اليمني، وتقارير الوضع الاقتصادي المتدهور لتقديم يد العون والمساندة في توفير الخدمات الاساسية والاحتياجات التنموية والاغاثية وتحقيق الامن والاستقرار في اليمن.

من جانبه جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، موقف المملكة الثابت تجاه اليمن ودعمها للشرعية اليمنية وتحقيق أمنه واستقراره وسلامه أراضيه..مؤكداً حرص المملكة على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة اليمنية لمزاولة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن.

حضر الاجتماع سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع الزنداني، ورئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر هادي.