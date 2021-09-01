الزنداني:استهداف المليشيات الحوثية الأعيان المدنية والمدنيين يؤكد نيتها في استمرارية الحرب وإنهاء السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع الزنداني" إن إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من الطائرات المفخخة واستماتتها في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء في اليمن و المملكة يؤكد نيتها في استمرارية الحرب وإنهاء كل عمليات السلام".



واضاف السفير الزنداني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "إن هذه الهجمات الارهابية تأتي بعد تعين الأمم المتحدة لمبعوث أممي جديد، وكان العالم ينتظر من هذه الميليشيا خطوات صادقة تثبت حسن نيتهم وبحثهم عن السلام وليس استهداف المدنيين والاعيان المدنية".

واكد السفير الزنداني، حرص الحكومة اليمنية على احلال السلام العادل والدائم الشامل المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليحية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارت مجلس الامن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

واشار الزنداني، الى ان الاعتداءات الارهابية المتكررة التي تنفذها المليشيات الحوثية من خلال اطلاق الصواريخ الباليستيه والطائرات المسيرة مستهدفه من خلالها المدنيين الابرياء وامن اليمن والمملكة يعكس تعنت المليشيات على إجهاض كل فرص ومساعي السلام.