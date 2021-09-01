وزير التعليم العالي يوقع على اتفاقية نقل المعرفة في مجال البحث العلمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي ،اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، مع الامين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الدكتور مبارك مجذوب، على اتفاقية البرنامج التنفيذي لمبادرة نقل المعرفة في مجال البحث العلمي .



واوضح الوزير الوصابي، ان الاتفاقية تتضمن آلية لدعم اليمن في مجالات البحث العلمي من خلال انشاء منصة الكترونية تضم كافة المجلات العلمية المنشورة وفقاً لضوابط النشر العلمي المعمول بها دولياً..مشيراً الى ان الاتفاقية ستُمكن بلادنا من الاستفادة من خبرات الاتحاد في مجالات التأهيل والتدريب للكادر الفني العامل في المنصة وتوفير الخوادم والسيرفرات اللازمة لتشغيلها .

ولفت الوصابي، الى ان الوزارة ستقوم بعملية التواصل مع مؤسسات البحث العلمي للبدء في تنفيذ المشروع وتفعيل المنصة وتطويرها وتجميع وادخال كافة البيانات والابحاث العلمية ضمن المنصة وبما يسهم في توفير مادة علمية موثوقة لكافة المهتمين بالبحث العلمي .

حضر توقيع الاتفاقية سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم.