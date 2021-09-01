اختتام دورة تأهيل النساء في مجال التمكين الاقتصادي بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

اُختتمت بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة دورة تدريبية في مجال " التمكين الاقتصادي " تحت شعار " مهنتي بيدي " التي نفذها مركز الإعلام الثقافي CMC.



و أستهدفت الدورة (10) متدربات من مدينة الغيضة لتأهيلهن وإكسابهن مهارات في مجال صناعة البخور وتركيب العطور ومهارات التسويق الجيد.

وقالت سميرة طالع- منسقة المشروع :" أن المشروع حرص على تقديم مهارات جديدة للنساء في مجال صناعة البخور وتمكينهن اقتصاديًا من خلال إكسابهن حِرف جديدة ليتمكن من توفير مصدر دخل لأسرهن " .

كما يتضمن المشروع بازار مفتوح لعرض منتجات النساء والفتيات المتدربات.

تأتي هذه الدورة ضمن مشاريع برنامج سيف سسترز safe sisters وهو برنامج زمالة ينفذه مركز الإعلام الثقافي CMC لمدة عام ويهدف لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وأمن المعلومة الرقمية ودعم الصحفيات والناشطات في مختلف المحافظات.