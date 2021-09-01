تعز.. الحملة الأمنية تعلن القبض على مطلوب أمني على ذمة أحداث "عمد"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة تعز، اليوم الأربعاء، القبض على أحد المطلوبين على ذمة قضية أحداث "عمد" في بير باشا.



وقال مركز الإعلام الأمني، "إن الحملة الأمنية ضبطت أحد المطلوبين في قضية بيت الحرق وأودعته الحجز"، مشيرا إلى أن الحملة لاتزال مستمرة في تعقب وملاحقة بقية المطلوبين.

بدوره أوضح المركز الإعلامي لمحور تعز، أن المطلوب المضبوط يدعى"عرفات محمد عبده الحاج" وتم القبض عليه في حملة بالمطار القديم غربي تعز.



ومساء الأحد الفائت أعلنت شرطة تعز مقتل أحد المطلوبين على ذمة القضية ذاتها، في اشتباكات مع الحملة الأمنية، والقت القبض على مطلوب آخر.



وفي وقت سابق هذا الشهر أعلنت الحملة الأمنية بتعز إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين أمنيًا في قضية أسرة الحرق.



وفي العاشر من أغسطس الفائت اندلعت اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين بسبب نزاع على قطعة أرض في حي عمد بمنطقة بئر باشا غرب مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وأعقبها اعتداءات على أسرة أحد طرفي الاشتباكات "عصام الحرق".