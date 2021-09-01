اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل.. التحالف العربي يدمر رابع "مسيرة" حوثية مفخخة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. التحالف العربي يدمر رابع "مسيرة" حوثية مفخخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة ، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة رابعة بالأجواء اليمنية أطلقتها مليشيات الحوثي.

 

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة بالأجواء اليمنية.

 

وشدد التحالف، على الاستمرار في تنفيذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

 

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا