العكبري يناقش اوجه الشراكة والتعاون الخليجي لدعم المشاريع التعليمية وطباعة الكتاب المدرسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

ناقش وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، بالرياض مع الدكتور نايف الحجرف الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سبل التنسيق والشراكة والتعاون لتعزيز ودعم التعليم وطباعة الكتاب المدرسي لطلاب وطالبات الجمهورية اليمنية.



وتطرق معالي وزير التربية والتعليم في اللقاء إلى عمق الروابط والصلات التي تربط اليمن باشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي ،كما تم تناول اهمية قطاع التعليم في اطار هذه العلاقة واوجه التعاون والتنسيق والتكامل في التربية والتعليم واهمية طباعة الكتاب المدرسي لكافة الطلاب والطالبات في اليمن دون استثناء.

ودعا في ذات الوقت الى ضرورة مساهمة الامانة العامة للمجلس من خلال مكتب التربية العربي لدول الخليج لتنمية القدرات الفنية للكوادر التربوية.

وفي بداية اللقاء من جهته رحب الامين العام لمجلس التعاون بمعالي الوزير في مقر الامانة العامة للمجلس موضحاً الجهود والمجالات التي تبذلها الامانة العامة لدعم اشقائه في اليمن ، مؤكدا حرص الامانة العامة وتركيزها على دعم التعليم في اليمن ، واشار الى انه في الفترة القريبة القادمة ستستكمل الترتيبات والاجراءات لطباعة الكتاب المدرسي لطلاب وطالبات الجمهورية اليمنية،

موضحًا اوجه ومجالات الشراكة والتعاون بما يُسهم في دعم استقرار العملية التربوية والتعليمية في اليمن.

حضر اللقاء من الجانب اليمني سعادة السفير في الرياض د. شايع الزنداني، ورئيس المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم الأستاذ عبدالله عثمان المخلافي والدكتور عبدالله العولقي المستشار الثقافي بالسفارة اليمنية.

كما حضر اللقاء من الامانة العامة الدكتور عبدالرحمن العصيمي مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج ، والأستاذ سرحان المنيخر مدير مكتب مجلس التعاون الخليجي في اليمن.