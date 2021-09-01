مكتب الصناعة بحصوين يدشن حملة لضبط ومراقبة الأسعار بأسواق المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مكتب الصناعة والتجارة بمديرية حصوين ، حملة لضبط ومراقبة الأسعار بأسواق المديرية .



وأشار مدير مكتب الصناعة والتجارة الاستاذ محمد سعدوت إلى أن الحملة تأتي امتداداً للحملة التي أعلنها مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالمحافظة ممثلا بالأستاذ عبدالله خودم، وبناءً على توجيهات معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، بضرورة ضبط الأسعار في أسواق المحافظة.

وأوضح سعدوت بأن الحملة تهدف لمراقبة وضبط المتلاعبين بالأسعار، وتستهدف في مراحلها الأولى ضبط المواد الأساسية ومراقبة أسعارها، مشيراً إلى أن المكتب سيرفع تقريراً بنتائج النزول لأسواق المديرية، وكشفا بالمحلات التجارية المخالفة.

ولفت مدير مكتب الصناعة والتجارة بحصوين إلى أنه وخلال الحملة تم ضبط أصناف من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر ضبط بالمواد المنتهية، والتجار المخالفين.