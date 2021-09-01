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وزارة الصحة تعزز مركز الامل بعدن بأجهزة تشخيصية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

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سلمت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، مركز عزل الامل بمديرية البريقة بمحافظة عدن، جهازين طبيين تشخيصيين.

 

وأوضح وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) ان الوزارة عززت منظومة العمل التشخيصية لمركز عزل الأمل بالبريقة بجهاز تحميض الصور الإشعاعية وآخر لفحص الدم العام..مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار رفع القدرات التشخيصية لمراكز العزل، لتتمكن من مجابهة تحديات الموجة الثالثة من فيروس الذي يجتاح البلاد حاليا.

 

وشدد وزير الصحة، على ضرورة الاستفادة من هذه التجهيزات في تحسين الأداء والرفع من كفاءته وجودته.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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