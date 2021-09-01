شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تعزز مركز الامل بعدن بأجهزة تشخيصية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سلمت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، مركز عزل الامل بمديرية البريقة بمحافظة عدن، جهازين طبيين تشخيصيين.



وأوضح وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) ان الوزارة عززت منظومة العمل التشخيصية لمركز عزل الأمل بالبريقة بجهاز تحميض الصور الإشعاعية وآخر لفحص الدم العام..مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار رفع القدرات التشخيصية لمراكز العزل، لتتمكن من مجابهة تحديات الموجة الثالثة من فيروس كورونا الذي يجتاح البلاد حاليا.

وشدد وزير الصحة، على ضرورة الاستفادة من هذه التجهيزات في تحسين الأداء والرفع من كفاءته وجودته.