الوصابي يبحث مجالات التعاون بين بلادنا والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزبر التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي ومعه سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، اليوم، مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور محمد ولد أعمر، مجالات التعاون بين بلادنا والمنظمة.



واستعرض الوصابي، واقع منظومة التعليم العالي في بلادنا وما تعرض له هذا القطاع الهام من تدمير نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران وما تمارسه من تجريف للهوية الثقافية اليمنية من خلال تغيير المناهج الدراسية في مختلف مراحل التعليم العام والجامعي..منوهاً بان بلادنا تحتاج الى تعاون وتكاتف كافة الاشقاء العرب للحفاظ على الهوية الثقافية اليمنية المستوحاة من الثقافة العربية والاسلامية .

وناقش الوزير الوصابي، مع المدير العام للمنظمة احتياجات الجامعات اليمنية وخاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبما يسهم في استعادة وضع الجامعات وتطوير خبراتها وامكانياتها.

من جانبه ابدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، استعداد المنظمة تقديم كافة انواع واشكال الدعم الفني في مجالات التدريب والتأهيل والمنح الدراسية..مؤكداً ان المنظمة تولي اليمن اهتماماً خاصا..متمنياً ان يحل السلام الدائم والعادل في اقرب وقت ممكن.