شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 18 حوثياً في كمين محكم لأبطال الجيش في جبهة المشجح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نفّذ أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم، كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المشجح غرب مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" أن الكمين أسفر عن مصرع كامل أفراد المجموعة وعددهم 18 عنصراً حوثيًا".

وأضاف المصدر" أن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مركّزاً استهدف تحركات المليشيا في الجبهة وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح."