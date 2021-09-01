افتتاح مركز "ماب بوينت" في جامعة تعز بدعم من السفارة الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح القائم بأعمال رئيس جامعة تعز الدكتور رياض العقاب، اليوم، (مركز map point In taiz) في المكتبة المركزية بالجامعة بتمويل من السفارة الامريكية لدى اليمن.



واطلع الدكتور العقاب، على محتويات المركز المقدم من السفارة الامريكية..موضحاً أن إنشاء الركن الامريكي بالمكتبة المركزية في جامعة تعز يشكل خدمة للطلاب والطالبات سواء عبر شبكات الكمبيوترات والتجهيزات المتميزة او ربطهم بالمكتبات العالمية..مؤكداً أن المشروع مقدمة لمراحل قادمة لدعم العملية التعليمية في الجامعة والنهوض بمستوى الطلاب بعد الاضرار التي شهدتها جراء استهداف المليشيات لكليات الجامعة ومكتباتها ومعاملها..مثمناً دور السفارة وشكره وتقديرة للسفارة الامريكية على تمويل هذا المشروع.

من جانبها اكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الولايات المتحدة لدى بلادنا السفيرة كاثرين ويستلي اثناء مشاركتها عبر الاتصال المرئي في حفل التدشين، التزام الولايات المتحدة بدعم الطلاب والشباب وتسهيل إنشاء مساحات آمنة مثل( MAP Point) من اجل تطوير مهاراتهم وتوسيع مشاركتهم من خلال الاجهزة والشبكات او المكتبة الاليكترونية بجامعة تعز ..معبرة عن شكرها لجامعة تعز وفريق العمل على انجاز هذ المشروع.. متطلعةً الى استمرار هذه البرامج والمشاريع التي تخدم الشباب اليمني في معظم المحافظات اليمنية.

من جانبه اوضح وسيم احمد من فريق مقدمي المشروع، ان افتتاح هذا المركز يأتي ثمرة لعمل وتنسيق مستمرين بين فريق المشروع في مبادرة ماب يمن واطراف العمل في السفارة الامريكية والشريك المنفذ (موسسة وثاق) وطاقم جامعة تعز..مشيداً بالدعم الكبير الذي لمسه فريق العمل من السفارة الامريكية وكل اطراف العمل.

حضر حفل التدشين عدد من مدراء مكاتب السلطة المحلية وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس ومجموعة الطلبة والباحثين.