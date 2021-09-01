الرئيس هادي يعزي بوفاة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر رياض محفوظ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة رياض محفوظ شرف.



ونوه الرئيس في برقية العزاء لأسرة وأبناء وأشقاء الفقيد بجهود وأدوار الفقيد رياض محفوظ خلال مشواره المهني في مؤسسة 14 أكتوبر

وعبر ألرئيس ، عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة وذوي ومحبي الفقيد بهذا المصاب الأليم .. سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.