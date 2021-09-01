وزارة الإعلام تنعي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، رياض محفوظ شرف القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر رئيس التحرير الذي وافاه الأجل إثر مرض عارض، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء.



وقالت الوزارة في بيان لها " لقد فقد الوطن أحد فرسان الكلمة والصحافة الوطنية التي حملت هموم وأمال أبناء الشعب، وعبرت عن إرادتهم الحرة وتطلعهم لمستقبل في ظل دولة مدنية تقوم على العدالة والمواطنة المتساوية وحرية الصحافة والتعبير".

واضاف البيان " ان الوزارة وهي تنعي أحد قياداتها الكبار فإنها تعبر عن عظيم خسارتها لفقدان إداري محنك وصحفي مخضرم وتاريخ نضالي قاد مؤسسة 14 أكتوبر في ظروف استثنائية واثبت حنكته في إدارتها، وقبل هذا وذاك فقد كان له تاريخه في الوسط الصحفي، حيث عرفته عدن أحد أبرز رموزها الصحفية وكاتب له مكانته".

وعبرت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، ومنتسبي مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر و الوسط الصحفي وكافة زملاء ومحبي الراحل بهذا المصاب الاليم..سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،وإنا لله وإنا إليه راجعون.