بدء اجتماع المراجعة لمشروع التعافي وتقوية النظام الصحي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع المراجعة النصفي لمشروع التعافي وتقوية النظام الصحي (صحتي أولا) بمشاركة 60 كادراً من تسع مديريات بمحافظات عدن ولحج وتعز.



وبهدف المشروع الذي تنفذه، منظمة جون سنو، بالشراكة مع الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة وجمعية رعاية الأسرة، ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى تحسين مخرجات صحة الأم والطفل وزيادة مشاركة المجتمع المحلي في قطاع الصحة ورفع كفاءة النظام الصحي في بلادنا.

وفي افتتاح الإجتماع، عبر نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، عن أمله في أن يحقق الاجتماع الغايات آلتي عقد من أجلها وتقييم الأداء لعام كامل من المشروع..مشدداً على الأخذ بالابعاد التنموية المتعلقة بالمشروع والذي تتجاوز حالات الطوارئ.

من جانبه أستعرض المدير القطري لمنظمة جون سنو ايرك اوقار، سير عمل المشروع منذ انطلاقته الأولى والنتائج المحققة فيه والأهداف المستقبلية المتبقية امامه حتى العام ٢٠٢٢.