تعز.. سائقو شاحنات النقل يعلقون إضرابهم

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن سائقو النقل الثقيل والمتوسط، الأربعاء، تعليق إضرابهم الشامل الذي بدأوه قبل ثلاثة أيام احتجاجًا على فرض جبايات غير قانونية على الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج، جنوبي اليمن.



وقال سائقو الشاحنات في أحاديث منفصلة لـ"يمن شباب نت" إنه"تم تعليق الإضراب بناء على طلب مدير أمن محافظة تعز، واستجابة الجهات المعنية لبعض مطالبهم".



وأوضحوا أن حملة أمنية نُفذت مساء أمس الثلاثاء ضد نقاط الجباية في سائلة المقاطرة، وتم الاتفاق على نشر دوريات أمنية في الطريق الرابط بين تعز ولحج بهدف تأمين عبور الشاحنات.



وأمهل السائقون السلطات الأمنية في تعز مدة أسبوع لتنفيذ مطالبهم المتمثلة بإزالة كافة نقاط الجبايات "غير القانونية" المًنتشرة من التربة إلى مركز مدينة تعز.



كما طالب سائقو الشاحنات باستكمال صيانة طريق هيجة العبد وطريق التربة – تعز وخط الوهط طور الباحة بمحافظة لحج، مهددين باستئناف الإضراب الشامل في حال لم تُنفذ مطالبهم وعدم إيفاء الجهات المعنية بالتزاماتها.



والأحد الماضي، بدأ سائقو النقل الثقيل والمتوسط إضرابا شاملا في مديرية الشمايتين احتجاجا على انتشار نقاط الجبايات.

