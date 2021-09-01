شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يهكر رقم اعلان نتائج الثانوية بالمناطق المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تنويه هام تنوه وزارة التربية والتعليم بعدم التعامل مع الرقم 738108111 المعلن سابقا والمخصص لمعرفة النتيجة العامة لشهادة الثانوية وذلك لقيام المليشيات الإنقلابية بحظره وتعطيله، حيث قامت الوزارة بتخصيص الرقم Wa.me/994404592035 للطلاب عبر تطبيق الواتساب لمعرفة نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021م وذلك من خلال ارسال رقم الجلوس إلى الرقم البديل عوضا عن السابق.

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