محافظ الحديدة يضع حجر الأساس لبناء قرية سكنية للنازحين في الخوخة بتمويل كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وضع محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، اليوم، حجر الاساس لإنشاء قرية سكنية للنازحين، في مديرية الخوخة، بتمويل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية، وبالتعاون مع فريق التآخي التطوعي ضمن حملة الكويت بجانبكم وتنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية.



واطلع المحافظ من رئيس مؤسسة التواصل رائد ابراهيم، على مخطط القرية السكنية التي تشمل إنشاء 50 وحدة سكنية، الى جانب بناء مركز صحي ومدرسة ومسجد وبئر سطحي لمياه الشرب.

وثمن المحافظ طاهر، التدخلات الانسانية للأشقاء الكويتيين ووقوفهم الصادق الى جانب اليمن..مؤكداً أهمية المشروع الذي سيساهم في تخفيف معاناة النازحين وإيوائهم وتقديم الخدمات الاساسية لهم.