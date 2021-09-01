وزير النفط يطلع على سير العمل في منشأة بروم لتعبئة الغاز المنزلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، اليوم، ومعه وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، على سير العمل في منشأة بروم لتعبئة الغاز المنزلي والتحديثات المزمع إقامتها لتطوير المنشأة لتلبية حاجة السوق المحلية بمادة الغاز المنزلي.



وتعرف الوزير باعبود من المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن وهيط، على موقع بناء الخزانات الكروية والاستوائية لزيادة السعة التخزينية إلى 3 آلاف طن التابع للشركة اليمنية للغاز ، وموقع مشروع إنشاء الغاطس البحري ورصيف استقبال ناقلات النفط والغاز ، وبناء هنجر لصيانة الاسطوانات ..مشيراً الى ان المنشأة تزود مناطق ومديريات ساحل حضرموت بعشرة آلاف أسطوانة من الغاز المنزلي أسبوعيا.. موضحا بأن تنفيذ المشروع سيساهم في تغطية السوق المحلية بالغاز المنزلي .

وشدد الوزير باعبود ،على إنجاز المشروع وفق الدراسات والفترة الزمنية المحددة، لما له من أهمية كونه يلامس حاجة المواطنين من الغاز المنزلي..مؤكدا بأن ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وبرنامج عمل الحكومة للاهتمام بقضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم .

وناقش وزير النفط والمعادن، مع المدراء والفنيين بشركة الغاز ، سبل تطوير العمل لما من شأنه الحد من الازمات والانقطاعات في توفير الغاز المنزلي للمواطنين .