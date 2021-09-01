مليشيا الحوثي تعتدي على طالبات في كلية الطب بجامعة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ إب

اعتدت عناصر من مليشيا الحوثي على طالبات بإحدى الكليات بجامعة إب وسط اليمن، في ظل انتهاكات واسعة تمارسها المليشيا بمختلف مديريات المحافظة.



وذكرت مصادر طلابية، أن عناصر من مليشيا الحوثي في الكيان الحوثي الجديد والمسمى "الملتقى الطلابي بجامعة إب"، اعتدت على طالبات في كلية الطب بجامعة إب.

وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيا بقيادة شخص يدعى "أحمد رزاز العبيدي" اعتدت على الطالبات لقيامهن بحفلة لإحدى الطالبات بعد شفائها من حادث مروري تعرضت له، في مشهد وصف بأنه تصرف غير أخلاقي.

وأكدت المصادر أن العناصر الحوثية بقيادة "العبيدي" لم تكتفِ بالإعتداء على الطالبات، بل اعتدت على نائب رئيس كلية الطب.

وعمت حالة من الإستياء والغضب الغير مسبوق في الأوساط الطلابية والأكاديمية نتيجة الممارسات والتصرفات التي تقوم بها عناصر المليشيا في جامعة إب والتي شبهوها بداعش وطالبان بل إن بعض الطلاب أكدوا أن ممارسة المليشيا الحوثية تفوق داعش وطالبان من خلال انتهاكاتها وجرائمها الغير مسبوقة.

وفي موضوع آخر، تواصل مليشيا الحوثي اختطاف د.بلال الميتمي عضو هيئة التدريس بجامعة إب ودكتور آخر يدعى جلال المذحجي منذ أسابيع