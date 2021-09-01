شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكاديمي بجامعة عدن يكشف أهداف التدخلات الايرانية ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور أحمد عبده المجرشي أستاذ علم النفس المشارك بكلية الأداب جامعة عدن إن ايران تستخدم الحرب في اليمن كورقه لتعزيز تواجدها في المنطقه والضغط على المجتمع الدولي من اجل تحقيق مكاسب في ملفها النووي وبرنامج صواريخها الباليستيه طويله المدى واستغلت المذهب الشيعي في كسب الحوثي ودعمه في حروبه السته السابقه للحرب الحاليه والتي كانت محصورة على محافظة صعدة.



وأكد في تصريحات أن المجتمع الدولي عاجز حتى الان عن فرض حل سلمي سياسي بعد دخول الحرب العام السابع، كما أرى أن الحل هو الحل السلمي بإرادة دولية قوية وموحدة وفعل إقليمي صادق ينطلق من جذور الأزمة الحقيقية للصراع ويجعل حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً بعد فشل الوحدة بين دولتين مستقلتين هذا الحل يجب أن يمنح شعب الجنوب حق تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي.