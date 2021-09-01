شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة المواصفات تشارك في ورشة عمل حول التجارب الوطنية في تقييم المطابقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في ورشة عمل أقامتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO) حول (التجارب الوطنية في تقييم المطابقة)، وذلك بمشاركة مجموعة من أجهزة التقييس العربية.



وتأتي هذه الورشة في إطار متابعة الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة بالإستراتيجية العربية للتقييس والجودة، وللإطلاع على تجارب الدول العربية في المطابقة وأوجه التقارب والاختلاف بين الآليات الوطنية المتبعة لديها، بهدف رفع كفاءة موظفي الهيئة بما يخص تقييم المطابقة، عبر الإطلاع على تجارب البلدان المختلفة في هذا المجال.