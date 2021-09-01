اختتام مشروع تمكين الشباب مهنياً وفنياً بمحافظتي عدن وتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أختتم بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مشروع تمكين الشباب مهنياً وفنياً الذي استهدف 850 متدرباً ومتدربة، من محافظتي عدن وتعز، ونفذته جمعية الحكمة اليمانية الخيرية بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة باليمن.



وشمل برنامج المشروع، على دورات تدريبية فنية ومهنية وبرامج دبلوم، في مجالات صيانة الجوال والجرافيكس وإدارة الشبكات والرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ودبلوم التصوير وملتيميديا والأشغال اليدوية والحرفية، وصناعة البخور والعطور والتطريز والطبخ وصناعة الحلويات.

وفي الاختتام، أشاد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، بأهمية المشروع وأهدافه التنموية المساعدة في حل مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب..مؤكداً حرص السلطة المحلية بالمحافظة على دعم مثل هذه المشاريع.

بدوره أشار ممثل اللجنة الكويتية للإغاثة في اليمن بليغ خالد، إلى أهمية المشروع في تطوير قدرات الشباب وتمكينهم من الاعتماد على الذات وإيجاد مشاريع إنتاجية لهم.