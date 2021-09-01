هادي يلتقي محافظي محافظات عدن وحضرموت ولحج والمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، محافظي محافظات عدن وحضرموت ولحج والمهرة وبحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.



وفي اللقاء، رحب الرئيس بالجميع..مؤكداً على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة.

وقال الرئيس "نستشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيين على مجتمعنا وشعبنا خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة ايران لاستخدام الانقلابيين كأدوات لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة بصورة عامة لفرض التجربة الايرانية التي لا يمكن القبول بها مطلقاً مهما كلف ذلك من معاناة وثمن".

كما تناول الرئيس، الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي..مشدداً على أهمية تواجد محافظي المحافظات والوزراء وكل مسؤولي الدولة في مناطقهم وبين اوساط المجتمع للوقوف على احتياجاتهم واستشعار اوضاعهم بجوانبها المختلفة.

ووجه الرئيس رئيس الحكومة، بالجلوس مع المحافظين وتذليل كافة الاحتياجات الملحة الرامية للارتقاء بمهامهم والمرتبطة بمعيشة وواقع المواطن اليومي..مؤكداً على اهمية استشعار المسؤولية الوطنية من قبل الجميع من خلال اولويات المهمة المتصلة بحياة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الاساسية في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات.

وشدد رئيس الجمهورية، على اهمية تنمية الموارد وتحديد آلية تنميتها وتحصيلها وتوريدها من جمارك وضرائب مركزية وسيادية الى حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني وفروعه بالمحافظات فقط، ووقف الجبايات الغير رسمية تحت اي مسمى كانت ووقف الاعفاءات الجمركية او اصدارها وتوحيد التعرفة الجمركية في مختلف المحافظات والمنافذ..مشدداً على التنفيذ كل فيما يخصه الحكومة والمالية والمحافظين وبمتابعة ومراقبة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

من جانبه عبر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، عن امتنانه لفخامة الرئيس من خلال هذا اللقاء الذي يجمع عدد من المحافظين والمعنيين.. مؤكداً على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس الرامية الى الحد من المركزية وضبط الموارد وتنميتها.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.