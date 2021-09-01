هادي يوجه باستكمال اجراءات تنفيذ انشاء جامعة لحج وتنفيذ المشاريع المتعثرة بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، خلال استقباله لمحافظ لحج اللواء الركن احمد عبدالله تركي، على الاوضاع الخدمية والتنموية والامنية والعسكرية في محافظة لحج.



وخلال الاستقبال، وضع محافظ لحج، فخامة الرئيس امام اوضاع المحافظة وحالة الأمن والاستقرار وأعمال التنمية التي تتطلع اليها المحافظة، وقد وجه فخامة الرئيس باستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة في القطاعات الخدمية المختلفة، فضلاً عن توجيهاته باستكمال اجراءات تنفيذ انشاء جامعة لحج واعلان ذلك بصورة عاجله.

وشدد رئيس الجمهورية، على اهمية تعزيز اليقظة الأمنية وتطبيع الحياة بمختلف جوانبها وقطاعاتها..مشيداً بالجهود التي تبذل في هذا الصدد.. لافتاً الى جملة التحديات التي تواجهها البلد جراء الانقلاب الحوثي الايراني ومشاريع ايران التدميرية والتي لا يمكن القبول بها من قبل شعبنا اليمني كافة.

من جانبه عبر المحافظ تركي، عن امتنانه لاهتمام الرئيس بأوضاع محافظة لحج وتذليل الصعوبات في قطاعات الخدمات ومنها الكهرباء والمياه والصحة والطرقات والتعليم وغيرها.. معبراً عن امتنانه لتوجيهات فخامة الرئيس العاجلة لاستكمال الإجراءات لإعلان جامعة لحج والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية التي ستمثل مشروع المستقبل لأبناء المحافظة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.