هادي يستقبل محافظ حضرموت للوقوف على مجمل الاوضاع بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، للوقوف على مجمل الاوضاع بالمحافظة ومستوى العمل والخدمات المقدمة للمواطن بصورة عامة وفي مقدمتها قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم ليشعر المواطن باهتمام الدولة من خلال الدعم والصلاحيات الممنوحة للمحافظين ومنها حضرموت التي تحضى باهتمام ودعم غير مسبوق.



وشدد رئيس الجمهورية، على اهمية تخفيف المركزية المفرطة ومشاركة السلطات المحلية في مختلف المديريات بإدارة امورها وفق الضوابط المتبعة والمعمولة وبما لا يتعارض مع مؤسسات الدولة المركزية.

واكد الرئيس، على اهمية تعزيز جوانب الامن والاستقرار التي تنعم بها حضرموت والانطلاق صوب البناء والتنمية الذي يتطلع اليها الجميع..مثمناً جهود قيادة المحافظة في هذا الصدد..موجهاً بتذليل الصعوبات لتحقيق كافة التطلعات، ومنها ما يتصل بالخدمات واستكمال أعمال البنى التحتية في مجالات التنمية الأساسية.

وقال فخامة الرئيس "امامنا تحديات جمة تتطلب تظافر الجهود والامكانات لمواجهة تحديات البلد وفي مقدمتها مواجهة مشروع ايران واذرعها الانقلابية في اليمن والمنطقة".

من جانبه، عبر المحافظ البحسني عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار وضع فخامة الرئيس على مجمل الاوضاع والتطورات التي تشهدها حضرموت..مثمناً الاهتمام الملحوظ والجهود التي يقوم بها فخامة الرئيس لمصلحة حضرموت والتي أثمرت في عدداً من المشاريع والخدمات التي يلامسها ويشعر بها ابناء المحافظة جميعا.

وقال محافظ حضرموت "سنمضي إلى الأمام تحت قيادتكم، وكل توجيهاتكم نعتبرها برنامج عمل لنا كما هي كذلك على الدوام لانطلاقها من مصلحة عامة لليمن وطناً ومجتمعاً وتعزز مداميك اليمن الاتحادي الجديد".

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.