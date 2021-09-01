رئيس الوزراء يعزي في استشهاد الشيخ مشلي الجميلي وعدد من الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد الشيخ البطل مشلي علي الذيب الجميلي المرادي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية رحبه وعدد من رفاقه، وهو يؤدي واجبه الوطني في ميادين العزة والكرامة للدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري.



وأشاد رئيس الوزراء في البرقية التي وجهها إلى أبناء الشهيد الشيخ مشلي، وأفراد اسرته وكافة قبائل مراد، بمناقب الشهيد البطل وزملائه الشهداء الذين قدموا ارواحهم ودمائهم الزكية وهم يواجهون مقبلين غير مدبرين مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ومشروعها العنصري الدخيل على المجتمع اليمني والعربي..مؤكداً بأن دماء كل الأبطال الميامين ستظل خالدة في وجدان الشعب اليمني وسيكتب بها النصر باذن الله على هذه العصابة الانقلابية الكهنوتية.

وعبر رئيس الوزراء، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد الشيخ مشلي ورفاقه الأبطال..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.