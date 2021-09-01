شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية أروى عمر تكشف حقيقة تورطها في قضية مخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، اليمنية أروى عمر، عن سبب توقيفها وسجنها في الأشهر القليلة الماضية، عقب أن راجت أحاديث بين رواد مواقع التواصل عن تورطها في قضية مخدرات.



وذكرت المشهورة اليمنية المقيمة في السعودية في مقطع فيديو تداولته الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير، أن ”سبب توقيفها هو حسابها في ”سناب شات“، وليس قضية مخدرات، أو أي قضية أخرى“.

ولم تكشف عن تفاصيل أخرى بشأن قضيتها، مكتفيةً بهذا القدر من التوضيح، ومطالبةً بعدم خوض النشطاء بهذه القضية وتأليف كلام عن قضيتها.

وأثار حديث اليمنية أروى تساؤلات جديدة عن سبب سجنها، حيث طالبها البعض بتوضيح ما قصدته بأن سبب سجنها هو حسابها في ”سناب شات“.