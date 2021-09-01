الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار على هذه المحافظات خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

3:33 م ‎(قبل 0 دقيقة)‎

Mohamed، أنا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، استمرار هطول الأمطار المتفرقة على معظم المحافظات اليمنية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة متوسطة إلى غزيرة أحياناً على سلسلة المرتفعات الممتدة من حضرموت وشبوة شرقاً وحتى محافظتي لحج وتعز جنوب غرب وتمتد شمالاً على سلسلة المرتفعات الغربية حتى محافظة صعدة.

وأضاف أن من المتوقع هطول أمطار متفرقة على محافظات البيضاء ومأرب وأجزاء من محافظة الجوف.

وأشار إلى أن الأمطار ستهطل كذلك على أجزاء من محافظات عدن ولحج وأبين وتعز وإب والضالع وأبين.

ولفت المركز الى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

ونبه سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية نتيجة لهطول الأمطار أو تكوّن الشابورة المائية، كما حذر ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر