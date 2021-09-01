بلادنا تدين محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها بالمملكة العربية السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ادانت الجمهورية اليمنية، بشدة محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية من خلال طائرتين مفخختين بدون طيار، اعترضتهما قوات التحالف، ونجم عنها وقوع إصابات وتضرر طائرة مدنية.



‎وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان مواصلة مليشيات الحوثية المدعومة من ايران اعتداءاتها على امن المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة اراضيها يعد أنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والانساني واستخفافاً بالمجتمع الدولي".

واضاف البيان " ان استهداف مطار ابها يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ موقفاً واضحاً تجاه هذه الاعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة".

‎ وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لموجهة هذه الاعمال الارهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.