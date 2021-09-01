شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكاديمي بجامعة عدن يكشف عن أوجه الشبه بين الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث الدكتور أحمد عبده المجرشي أستاذ علم النفس المشارك بكلية الأداب جامعة عدن، عن أوجه الشبه بين الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش.. وكيف تفوق عليهما.



وأضاف المجرشي في تصريحات أن الشبه أنهم جميعا يتسترون بالدين والتمظهر بعدائهم لامريكا واسرائيل ومقتهم للديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة ولا حتى للشورى أيضا الارهاب والقتل لكل من يخالف جماعاتهم حتى وان كان يدين بنفس الدين ونفس المذهب كما أنهم يعتمدون على فتاوي ومرجعيات ليس لها اجماع حقيقي بين المسلمين ،كما انهم جميعا أدوات للاعبين اقليميين او دوليبن ولا يؤمنوا بالوطنية اما الاختلاف فالحوثي مصادر دعمه إيران ويجاهر بذلك وتعترف ايران بدعمها له ودعم سياسي من قوى دولية متعاطفة معه نكاية بخصومه وليس بحقيقة تمييز يتعرض لها من الدولة.