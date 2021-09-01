تفاصيل لقاء الرئيس هادي بمحافظ عدن لملس

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يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس الجمهورية يؤكد على اهمية الاسراع في استكمال مشروع محطة كهرباء عدن الجديدة

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، على اهمية الاسراع في استكمال مشروع محطة كهرباء عدن الجديدة لمكانتها واهميتها كمشروع استراتيجي وعملاق يخدم عدن والمحافظات المجاورة والتي تم ايلاءها كل الاهتمام مع شركة جنرال الكتريك، وبترو مسيلة لحل معضلة الكهرباء بعدن التي تؤرق المواطن بصورة عامة.

وشدد فخامة الرئيس، خلال استقباله لمحافظ عدن احمد حامد لملس، على اهمية تفعيل مستوى الانجاز والخدمات وتعزيز الموارد التي يتطلع اليها المواطن لتلامس واقعه واحتياجاته اليومية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرقات وغيرها.. مؤكداً على دعم الدولة للمحافظات في هذا الصدد للإيفاء بالتزاماتها وتفعيل عملها وتحصيل الموارد بالتنسيق مع السلطات المركزية.

واكد رئيس الجمهورية، على اهمية التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات والأجهزة والمجتمع لمواجهة التحديات والتربصات التي تواجهها البلد ومخاطر ايران واذرعها الانقلابية الحوثية التي تستهدف على الدوام عدن ومختلف المحافظات المحررة.

من جانبه عبر محافظ عدن احمد لملس، عن سروره بهذا اللقاء..مثمناً توجيهات فخامة الرئيس الرامية دوماً لمصلحة عدن وابنائها وتعزيز جوانب الخدمات فيها والتي تتحسن بصورة مستمرة.. لافتاً الى الجهود المبذولة في استكمال اعمال محطة الرئيس الكهربائية وتجهيز مستشفى عدن العام بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والذي سيعد رافداً للقطاع الصحي بعدن، وكذلك قطاع الطرقات وغيرها من المشاريع الطموحة .

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.