شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف بالقذائف أحياء سكنية في مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ تعز

قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي أطلقت عددا من القذائف على الأحياء السكنية في مدينة تعز.



وذكرت المصادر، أن قذائف الجماعة سقطت على أحياء الشماسي والحوض، وألحقت أَضراراً في الممتلكات، دون الاشارة إلى سقوط خسائر بشرية.

إلى ذلك استهدفت قوات الجيش الوطني عناصر جماعة الحوثي في جبهة الضباب غرب مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته اندلعت اشتباكات بين الجانبين في الجبهة الشرقية للمدينة، حيث اتسعت رُقعة الاشتباكات إلى كل من فرزة صنعاء ومستشفى الحمد وجوار القصر الجمهوري وحي الزهراء وكلابة على امتداد الجبهة الشرقية