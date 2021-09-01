شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تشدد عدم تواجد أي من قواتها على الأرض في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية عدم تواجد أي من قواتها على الأرض في كل من اليمن والصومال.



وذكرت جينيفر بساكي السكرتير الصحفي في البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي، أن مزاعم وجود قوات أمريكية في اليمن والصومال غير دقيقة، وليس هناك أي وجود لقوات على الأرض، لافتة إلى أن البيت الأبيض أفاد، في وقت سابق من شهر يونيو الفائت، أن الولايات المتحدة لديها أفراد عسكريون في اليمن، ووفقا لوزارة الدفاع، لإجراء العمليات ضد 'القاعدة' في شبه الجزيرة العربية، وتنظيم 'داعش'.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإنه -حتى نهاية يونيو الماضي- كان هناك 52 فردا نشطا من الجيش الأمريكي منتشرين في الصومال - 47 منهم من مشاة البحرية، وكانوا جزءا من قوة تقدر ب700 جندي في عهد الرئيس دونالد ترامب