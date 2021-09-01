‏الارياني: تجنيد مليشيا الحوثي للمهاجرين واللاجئين الأفارقة جريمة حرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة" ان مشهد تشييع احد المهاجرين الاثيوبيين والذي بثته قناة (المسيرة الحوثية) يؤكد استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في تجنيد المهاجرين واللاجئين الأفارقة والزج بهم في محارق موت مفتوحة بمختلف جبهات القتال".



واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن عمليات تجنيد مليشيا الحوثي الارهابية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".

واشار الارياني، الى ان تعمد المليشيا استدراج وتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بالترغيب والترهيب، لتعويض خسائرها المتصاعدة جراء مغامرتها العسكرية في محافظة مأرب، وفشل حملات الحشد والتعبئة التي تنظمها نتيجة عزوف أبناء القبائل عن الالتحاق في صفوفها.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ومنظمة الهجرة الدولية بإدانة تجنيد مليشيا الحوثي للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستخدامهم في أعمال قتالية، وملاحقة المسئولين من قيادات المليشيا وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم (مجرمي حرب).