بحث التعاون المشترك بين دائرة المرأة بمؤتمر حضرموت الجامع واللجنة الوطنية للمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقت رئيسة دائرة المرأة بمؤتمر حضرموت الجامع الدكتورة إيمان اللحمدي، صباح اليوم برئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الأستاذة فائزة بامطرف.



وتناول اللقاء الذي عقد بمقر اللجنة الوطنية للمرأة بالمكلا سبل التنسيق والتعاون بين الطرفين ، وإيجاد برامج وأنشطة ذات إهتمام مشترك يخدم قضايا المرأة، ويعمل على توحيد الجهود لرفع كفاءة الكوادر النسوية بحضرموت .

ورحبت الأستاذة فائزة بامطرف بهذه الزيارة ، مؤكدة على ضرورة خلق آليات تعاون وتكامل بين مختلف الأطر النسوية يسهم في تظافر الجهود في إتجاه تعزيز دور المرأة والنهوض بأوضاعها سواء في مجال العمل التنموي أو إيصال صوتها للمجتمع .

من جانبها أعربت الدكتورة إيمان اللحمدي عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يجمعها بكادرة نسوية قديرة لها حضور وسجل حافل في العمل التربوي والتعليمي والإجتماعي ودعم المرأة الحضرمية وكل ما يصب في مصلحتها وخدمة مجتمعها.

حضر اللقاء الدكتورة بسمة باضاوي مسؤولة الأنشطة الصحية باللجنة والأستاذة ندى بن زيدان من قسم العلاقات العامة باللجنة الوطنية للمرأة وعدد من عضوات دائرة المرأة بمؤتمر حضرموت الجامع.