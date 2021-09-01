"غالبيتهم قتلوا في مأرب".. - مصرع 21 مقاتلاً من مسلحي الحوثي في محافظة إب خلال أغسطس الفائت

لقي 21 من مسلحي مليشيا الحوثي بمحافظة إب، مصرعهم خلال شهر أغسطس الفائت، بنيران قوات الجيش الوطني في مأرب وجبهات أخرى.



ورصد مراسل "يمن شباب نت"، تشييع مليشيا الحوثي 21 من مسلحيها بينهم 10 ينتحلون رتباً عسكرية،2 برتبة مقدم و2 آخرين برتبة نقيب، و 3 برتبة ملازم أول و3 برتبة مساعد، و11 آخرين من المقاتلين غالبيتهم من الأطفال.



وبحسب الرصد فإن مديرية (القفر) حلت في المرتبة الأولى بأربعة قتلى، تليها (المخادر والمشنة) بثلاثة قتلى لكل مديرية، وجاءت بعدهم مديريات (السياني والعدين والنادرة) بقتيلين لكل مديرية، وفي الأخير مديريات (حزم العدين، السدة، يريم، فرع العدين) بقتيل واحد لكل مديرية.



ولم تذكر مليشيا الحوثي أماكن مقتل هؤلاء، إلاّ أنها تزامنت مع معارك عنيفة تشهدها محافظة مأرب.



والشهر الفائت شيعت مليشيا الحوثي الانقلابية 35 مسلحاً من مقاتليها في المحافظة غالبيتهم من الأطفال.



وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد لجأت إلى عمليات إجبارية في عدد من مديريات المحافظة بتواطؤ من مشايخ تلك المديريات وتحت ضغط النقص العددي لمقاتليها في الجبهات على وقع الخسائر التي تتكبدها بشكل يومي من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.



وكشف تقرير حديث لمنظمة الجند لحقوق الانسان، عن تجنيد مليشيا الحوثي 112 طفلاً من أبناء المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري، غالبيتهم من المهمشين.



الكشف التالي يوضح أسماء ومناطق القتلى الحوثيين:

