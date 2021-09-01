السلطة المحلية بمديرية سيحوت تعقد اجتماعها العادي للمكتب التنفيذي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيحوت

عقدت السلطة المحلية بمديرية سيحوت يوم أمس، اجتماعها العادي للمكتب التنفيذي لعام 2021م، برأسة القائم بأعمال مدير عام المديرية الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي.



وناقش الاجتماع عدد من التقارير المتعلقة بالأجهزة التنفيذية بالمديرية أهمها التقارير المقدمة من مكتب التربية والتعليم، و إدارة محو الأمية، وتقرير الحساب الختامي المؤجل من الدورة السابقة، بالإضافة إلى تقرير نشاط مكتب الأشغال العامة والطرق، وتقرير هيئة الأراضي بالمديرية.

وشدد القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد الزويدي، على رفع وتيرة عمل الأجهزة التنفيذية بالمديرية، وتنشيط وتحسين الإيرادات المحلية والمشتركة، مؤكداً على دعم السلطة المحلية بالمديرية لجميع الأجهزة التنفيذية والعمل على تذليل كافة الصعاب التي من شأنها إعاقة عملها.

وبعد مناقشة مستفيضة خرج الاجتماع بعدد من المخارج أهمها :

1- إقرار تقريري مكتب التربية والتعليم، و إدارة محو الأمية.

2- تشكيل لجنة لإعداد تصور لربط إيرادات الموارد المالية المحلية والمشتركة.

3- على مكتب الأشغال العامة تحسين استجباء الإيرادات المحلية والمشتركة، وعقد لقاء مع السلطة المحلية لمناقشة ذلك لاحقاً.

حضر الاجتماع ، رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ طاهر بن عويض، و رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي المديرية الشيخ سعد عفرار