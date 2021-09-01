أمين عام محلي المهرة يدشن توزيع الحقيبة المدرسية ل500 طالب وطالبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر صباح اليوم توزيع الحقيبة المدرسية ل500 طالب وطالبة ، برعاية الاستاذ محمد علي ياسر محافظ المهرة رئيس المجلس المحلي ، واشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم وتنفيذ مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الانسانية .



وخلال التدشين أشار بن نيمر إلى أن السلطة المحلية ممثلة بمعالي الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ستقدم كافة التسهيلات للأعمال الانسانية ، شاكراً مؤسسة فينا خير على هذا المشروع ومتمنياً أن تبادر المؤسسات الأخرى في تقديم الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة .

من جانبه ثمن مدير عام مكتب التربية والتعليم الأستاذ سمير هراش الدعم الذي تقدمه مؤسسة فينا خير في قطاع التعليم مشيراً أن المحافظة تشهد توافد الكثير من خارج المحافظة مما يؤدي زيادة الطلب على الخدمات ومنها الخدمات التعليمية ، متمنياً أن يكون لكافة المؤسسات والمنظمات دور كبير في دعم العملية التربوية والتعليمية .

وكان المدير التنفيذي لمؤسسة فينا خير الاستاذة فاطمة خوار أوضحت أن الهدف من المشروع تخفيف العبء على الأسر الفقيرة في ظل الظروق الصعبة مبينةً أنه سيتم توزيع الحقيبة المدرسية لعدد 500 طالب وطالبة من الأسر الفقير والمحتاجة في مختلف مديريات المحافظة وفق آلية محددة ، لافتة إلى أنه سيتم توزيع حقيبة مدرسية وأدواتها مع الزي المدرسي لعدد 52 طالباً من الطلاب الأيتام الذين تكفلهم المؤسسة في عموم مديريات المحافظة.