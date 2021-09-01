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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسماء المقبولين في مقاعد الماجستير والدكتوراه الذي تموله "مؤسسة حضرموت" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021
الخليج 365 - المكـلا
أعلنت مؤسسة حضرموت تنمية بشرية أسماء المقبولين في مقاعد جامعة حضرموت لمرحلتي الماجستير والدكتوراه .
وقالت المؤسسة، إنه على جميع المقبولين استلام خطابات القبول من مقر المؤسسة في منطقة خلف بجانب المنطقة العسكرية الثانية قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2021/9/2 م .
وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسماء المقبولين في مقاعد درجة الماجستير :
- ماجد عبدالله أحمد بن لسود - الآداب - علم اللغة ودراسات اللغة الإنجليزية
- عائشة سالمين عبيد زنجي - التمريض - تمريض العناية الحرجة
- سارة أنور علي بن مزروع - العلوم - علوم الحياة
- مصطفى أحمد سعيد هبير - العلوم الإدارية - مالية ومصرفية
- شيماء سالم عبدالله باسويد - العلوم البيئية والأحياء البحرية - العلوم البيئية
- أماني أحمد جمعان قندوس - الطب والعلوم الصحية - الزمالة في أمراض القلب
أسماء المقبولين في مقاعد درجة الدكتوراه :
- محمد صالح عبدالقادر لحمدي - الآداب - علم اللغة
- أسعد محمد ثابت القعمري - التربية المكلا - مناهج وطرائق تدريس