تعرف على أسماء المقبولين في مقاعد الماجستير والدكتوراه الذي تموله "مؤسسة حضرموت"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أعلنت مؤسسة حضرموت تنمية بشرية أسماء المقبولين في مقاعد جامعة حضرموت لمرحلتي الماجستير والدكتوراه .



وقالت المؤسسة، إنه على جميع المقبولين استلام خطابات القبول من مقر المؤسسة في منطقة خلف بجانب المنطقة العسكرية الثانية قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2021/9/2 م .

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسماء المقبولين في مقاعد درجة الماجستير :

- ماجد عبدالله أحمد بن لسود - الآداب - علم اللغة ودراسات اللغة الإنجليزية

- عائشة سالمين عبيد زنجي - التمريض - تمريض العناية الحرجة

- سارة أنور علي بن مزروع - العلوم - علوم الحياة

- مصطفى أحمد سعيد هبير - العلوم الإدارية - مالية ومصرفية

- شيماء سالم عبدالله باسويد - العلوم البيئية والأحياء البحرية - العلوم البيئية

- أماني أحمد جمعان قندوس - الطب والعلوم الصحية - الزمالة في أمراض القلب

أسماء المقبولين في مقاعد درجة الدكتوراه :

- محمد صالح عبدالقادر لحمدي - الآداب - علم اللغة

- أسعد محمد ثابت القعمري - التربية المكلا - مناهج وطرائق تدريس