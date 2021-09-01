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تعرف على أسماء المقبولين في مقاعد الماجستير والدكتوراه الذي تموله "مؤسسة حضرموت"

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أعلنت مؤسسة حضرموت تنمية بشرية أسماء المقبولين في مقاعد جامعة حضرموت لمرحلتي الماجستير والدكتوراه .

 

وقالت المؤسسة، إنه على جميع المقبولين استلام خطابات القبول من مقر المؤسسة في منطقة خلف بجانب المنطقة العسكرية الثانية قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2021/9/2 م .

 

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسماء المقبولين في مقاعد درجة الماجستير :

 

- ماجد عبدالله أحمد بن لسود - الآداب - علم اللغة ودراسات اللغة الإنجليزية

 

- عائشة سالمين عبيد زنجي - التمريض - تمريض العناية الحرجة

 

- سارة أنور علي بن مزروع - العلوم - علوم الحياة

 

- مصطفى أحمد سعيد هبير - العلوم الإدارية - مالية ومصرفية

 

- شيماء سالم عبدالله باسويد - العلوم البيئية والأحياء البحرية - العلوم البيئية

 

- أماني أحمد جمعان قندوس - الطب والعلوم الصحية - الزمالة في أمراض القلب

 

 

أسماء المقبولين في مقاعد درجة الدكتوراه :

 

- محمد صالح عبدالقادر لحمدي - الآداب - علم اللغة

 

- أسعد محمد ثابت القعمري - التربية المكلا - مناهج وطرائق تدريس  

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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