لجنة التثقيف السياسي بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي تقر برنامج نزولاتها لمكاتب المديريات الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

عقدت لجنة التثقيف السياسي التابعة للدائرة السياسية بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء اليوم اجتماعا لها وقفت خلاله امام جملة من القضايا في جدول اعمالها .



وفي الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة الاستاذ محبوب فرج امان تم مناقشة تقرير تقييمي عن النزول الميداني للجنة ضمن برنامجها للتثقيف الساسي وفق خطة عملها للتعريف بمخرجات ووثيقة مؤتمر حضرموت الجامع والرؤية المستقبلية للمؤتمر على مكاتب المديريات للمؤتمر الجامع ( تريم والقطن ) , اضافة الى اقرار برنامج النزول التثقيفي على مكاتب مديرية حورة ووادي العين ومديرية عمد , وكذا مناقشة عدد من القضايا الاخرى والمستجدة .

وبعد نقاش مستفيض لمجمل القضايا الواردة في جدول الاجتماع اقرت التقرير التقييمي للنزول على مكاتب المؤتمر بمديريتي ( تريم والقطن ) , واشادت اللجنة بمستوى الاطروحات والمناقشات من قبل الهيئات التنفيذية لمكاتب المؤتمر في كل من مدريتي تريم والقطن مؤكدة بأهمية ان تكون النزولات القادمة للمديريات المتبقية اكثر تفاعلا وحضورا مع اختيار التوقيت المناسب لضمان حضور جميع قيادات الهيئات التنفيذية للمكاتب وقيادات الدوائر واللجان واعضائها .

و اقرت اللجنة النزول الى مكتب مديرية حورة ووادي العين يوم السبت القادم الموافق 4 سبتمبر 2021م ويضل النزول الى مكتب مديرية عمد قائما حتى اشعارهم بجاهزيتهم لعقد اللقاء , كما اتخذت اللجنة عدد من التكليفات والتوصيات بصدد القيا الاخرى التي تم التطرق لها في الاجتماع.