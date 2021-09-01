شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع الحقيبة المدرسية على عدد من المدارس في المحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام وكيل مؤسسة الثواب الخيرية في مدينة القطن، الاستاذ ثابت صالح بن كليب، بتوزيع عدد من الحقيبة المدرسية على مركز المعالي وعدد من من مدارس مديرية القطن وضواحيها.



كما قامت مؤسس الثواب الخيرية بتوزيع الحقيبة المدرسية على عدد كبير من المدارس في عدن وحضرموت وقد أشاد الكثير من المواطنين بهذه المبادرة الطيبة من قبل هذه المؤسسة الخيرية وهذه اللفتة الكريمة منها في ظل مايعيشه الناس من ظروف معيشية صعبة.