نادي القضاة الجنوبي ينعي وفاة القاضي "صالح عجران" أحد مؤسسي النادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نعى نادي القضاة الجنوبي وفاة القاضي "صالح عبدالقادر عجران" الذي وافاه الأجل أمس الثلاثاء.



ورفع النادي إلى أسرة الفقيد الراحل خالص العزاء وعظيم المواساة بمصابهم الجلل، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، داعيين لأسرته وذويه وزملائه الصبر والسلوان.

وتطرق النادي إلى مناقب الفقيد منذ أن تولى العمل في النيابة العامة ثم انتقاله للعمل في المحاكم وما يتمتع به من خصال حسنة وتفاني في العمل.

وذكر النادي بأنه قد خسر برحيل القاضي "صالح عجران" واحد من مؤسسي النادي ومن المتقدمين الصفوف في الدفاع عن حقوق أعضاء السلطة القضائية.