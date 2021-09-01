وزارة التربية التعليم: اليوم موعد إعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

أكدت وزارة التربية التعليم، أن اليوم الأربعاء، سيكون موعد إعلان نتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021.



وقال مدير عام الإعلام التربوي بالوزارة محمد حسين الدباء إن نتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 ستعلن صباح الأربعاء 1/9/2021.

وأكد مدير الإعلام التربوي أن باستطاعة الطلاب معرفة نتائج الثانوية العامة عبر موقع النتائج www.res-ye.net التابع للوزارة وذلك عبر إدخال رقم الجلوس أو البحث بالاسم في الموقع.

وأضاف الدباء أنه يمكن كذلك معرفة النتيجة عبر حفظ الرقم 738108111 في (واتس آب)، حيث تسجل رقم جلوسك فتظهر لك النتيجة مباشرة في الواتس آب على جهازك.

وأوضح مدير عام الإعلام بوزارة التربية والتعليم أن هذه الخاصية الجديدة لمعرفة نتائج الثانوية العامة عبر الواتس آب هو ضمن التوجهات الجديدة والإضافات النوعية في عمل وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزير طارق العكبري.. مؤكدا أن الوزير العكبري يولي اهتماما خاصاً بكل ما له صلة بتطوير العمل التربوي وتيسير الإجراءات الخاصة بوصول الطلاب وذويهم إلى كل ما يرتبط بشئونهم ومعاملاتهم في الوزار